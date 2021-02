Khloé Kardashian diz que quer ter mais filhos com Tristan Thompson - que fica feliz ao ouvir o pedido

05/02/2021 | 17:10



O teaser da 20ª e última temporada de Keeping Up With The Kardashians trouxe muitas surpresas! Além de depoimentos emocionados de Kris Jenner e sua família, Khloé Kardashian, mamãe de True Thompson, de seu relacionamento com Tristan Thompson, revelou em determinado momento que deseja ter mais filhos. Segundo a socialite, ela sempre deixou claro que gostaria de engravidar novamente, mas, mesmo assim, é cobrada constantemente por Kim Kardashian.

- Cada vez que eu posto um vídeo de True, ela me manda uma DM [mensagem privada] e diz: Ela não pode brincar sozinha a vida toda. Na minha cabeça eu teria mais de um filho, nunca imaginei ter uma filha única.

Pelo sorriso de Tristan ao ouvir Khloé falar, parece que ele também está animado com a possibilidade! A estreia do reality acontecerá em 18 de março nos Estados Unidos.