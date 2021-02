Morre Jim Weatherly, compositor de Midnight Train to Georgia

05/02/2021 | 17:10



O músico country Jim Weatherly morreu na última quarta-feira, dia 3, em sua casa em Nashville, no Tennessee, Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela imprensa nacional nessa sexta-feira, dia 5.

De acordo com a família, o compositor de Midnight Train to Georgia morreu de causas naturais aos 77 anos de idade. Além do hit que venceu o Grammy em 1974, ele também escreveu canções para Garth Brooks, Ray Price, Neil Diamond e Kenny Chesney.

No Twitter, a cantora Gladys Knight lamentou a perda.

Já estou sentindo falta de Jim Weatherly. Ele era pura vida e amor. Neither One of Us e Midnight Train - me lembro dele indo pegar o Grammy por elas. Nós fomos feitos um para o outro. Crescemos juntos em nossas vidas. Vou sentir a falta dele terrivelmente e vou amá-lo para sempre.