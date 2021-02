Sorteio da Libertadores favorece times brasileiros '7 e 8' na disputa da fase 2

05/02/2021 | 16:57



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez, nesta sexta-feira, em sua sede em Assunção, no Paraguai, o sorteio para a fase preliminar da Copa Libertadores. Os times brasileiros que ficarem com a sétima e oitava vagas terão adversários sem tradição na principal competição sul-americana na fase 2. Em compensação, poderão encarar com rivais conhecidos na fase 3, que antecede a disputa por grupos.

O 'Brasil 7' vai enfrentar entre os dias 2 e 11 de março o Ayacucho, do Peru, enquanto o 'Brasil 8' terá pela frente o Deportivo Lara, da Venezuela. Já na fase 3, entre 16 de março e 8 de abril, os times nacionais poderão ter de superar adversários como o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana de 2019, ou o San Lorenzo, da Argentina, vencedor da Libertadores 2014.

Corinthians, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Santos, Ceará e Atlético-GO são times com chances de conquistarem essas duas vagas do futebol brasileiro na próxima Libertadores.

Veja como ficou o sorteio:

Fase 1 da Libertadores:

Uruguai 4 x Universidad Católica (EQU) - E1

César Vallejo (PER) x Caracas (VEN) - E2

Royal Pari (BOL) x Guaraní (PAR) - E2

Fase 2:

E1 x Libertad (PAR) - C1

Brasil 7 x Ayacucho (PER) - C2

Uruguai 3 x Bolívar (BOL) - C3

Chile 3 x San Lorenzo (ARG) - C4

Brasil 8 x Deportivo Lara (VEN) - C5

E2 x Junior Barranquilla (COL) - C6

Chile 4 x Independiente del Valle (EQU) - C7

E3 x Atletico Nacional (COL) - C8

Fase 3:

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5