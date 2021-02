Prévias da Marvel e do novo filme de M. Night Shyamalan serão exibidas no intervalo do Super Bowl 2021

05/02/2021 | 15:10



O Super Bowl 2021, tradicional evento que marca a final do principal campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, acontece no próximo domingo, dia 7. E além da partida entre Tampa Bay Buccaneers, time de Tom Brady, e o Kansas City Chiefs, o público também espera pelos trailers e teasers de filmes e séries que são transmitidos no intervalo do jogo. Isso sem contar, é claro, do show de The Weeknd!

De acordo com o Deadline, a Disney investiu no intervalo do Super Bowl e irá exibir prévias de seus próximos lançamentos nos cinemas e no Disney+, plataforma de streaming da empresa. Além das séries da Marvel Loki e Falcão e o Soldado Invernal, novos trailers do filme Viúva Negra e a animação Raya e o Último Dragão devem ser exibidos. O site ainda informou que a Disney não descarta lançar o longa estrelado por Scarlett Johansson também direto no streaming, assim como foi feito com Mulan, Soul e Raya, que tem previsão de chegar na plataforma em março de 2021. Originalmente, Viúva Negra teria estreado em abril de 2020, mas por causa do fechamento dos cinemas devido à pandemia do coronavírus, sua estreia foi adiada duas vezes. Por enquanto, a chegada do filme nos cinemas será em abril de 2021.

Além da Disney, outro lançamento aguardado que ganhará um trailer no intervalo será Old, novo terror de M. Night Shyamalan, diretor de Fragmentado, Vidro e O Sexto Sentido. Estrelado por Gael Garcia Bernal, o filme ainda mantém sua sinopse em segredo, o que vem instigando a curiosidade do espectador.