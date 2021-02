Fãs fizeram vaquinha para ajudar a pagar velório de irmão de modelo brasileira confinada no Big Brother da Itália

05/02/2021 | 15:10



Enquanto o BBB21 pega fogo aqui no Brasil, no Big Brother da Itália, chamado Grande Fratello Vip, aconteceu algo comovente. Segundo informações do jornal Extra, a modelo brasileira Dayane Mello, que está confinada no programa, perdeu o irmão na última terça-feira, dia 2. Com isso, seus fãs fizeram uma vaquinha para realizar um velório para que ela pudesse se despedir do irmão, mesmo estando dentro da casa.

Stéfani Araújo, fã que ajudou a organizar a vaquinha, escreveu:

Nós, fãs do Brasil, reunidos com fãs do mundo todo, queremos agradecer pelas doações, pelo amor e carinho com a família da Day neste momento tão difícil. O valor arrecadado foi este (valor que tínhamos do avião somado a doações), no qual está sendo repassado neste momento para o Juliano (outro irmão da modelo), disse ela, revelando um comprovante de dez mil e 919 reais e 52 centavos.

O avião o qual ela se refere é a maneira que os fãs têm para enviar mensagens aos confinados do programa italiano. Essa vaquinha já estava sendo realizada antes mesmo que acontecesse a tragédia com o irmão de Dayane.

Lucas Mello, irmão da modelo, morreu após sofrer um acidente de carro em Santa Catarina. A imprensa informou que ele teria invadido a pista contrária e batido de frente com um caminhão. Ele estava sozinho no carro e morreu, enquanto o motorista do caminhão não teve ferimentos.

Na casa, Dayane e seus colegas de confinamento soltaram uma lanterna chinesa no céu . Além disso, a modelo conseguiu acompanhar parte do velório por meio de uma chamada de vídeo com sua família.

Quando foi informada da triste notícia, Dayane ficou muito abalada:

- Eu não posso ir ao Brasil, teria que ficar em quarentena. Eu não poderia abraçar ninguém, ou vê-los direito. Meu irmão tinha 26 anos, faria 27 no dia 9 de março.