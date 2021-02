Pneu: como escolher o certo para seu veículo

Da Redação

Do Garagem360



05/02/2021 | 14:18



No início do ano, temas como manutenção dos carros e revisão se tornam recorrentes. Não há, claro, como deixar de fora os pneus – trata-se do único item de contato do veículo com o solo e é fundamental quando o assunto é segurança nas estradas.

Outro ponto que deve-se lembrar é que há adversidades climáticas que exigem ainda mais desse componente. Conhecido como o período das chuvas em várias regiões do Brasil, o início do ano é sempre marcado por dias com forte instabilidade no tempo e com pistas molhadas pelas cidades de quase todo o país.

Para escolher o melhor pneu para seu veículo, o Garagem360 e a fabricante Dunlop separaram algumas dicas.

PBE

Em vigor no Brasil desde abril de 2018, o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) de pneus é válido para pneus comercializados no Brasil, destinados a automóveis de passageiros, como carros de passeio, e veículos de comércio, como ônibus e caminhões. Ele tem informações imprescindíveis e dados úteis que podem ser decisivos na hora da compra, certificando os pneus com base em requisitos de segurança e desempenho visando o aumento de eficiência do veículo.

Basicamente, as etiquetas nos pneus reúnem três informações principais:

Aderência em pista molhada

Quanto maior for a aderência do pneu nessa condição, menor é a distância percorrida pelo veículo durante o processo de frenagem. Pneus que apresentam maior aderência em piso molhado também oferecem melhor dirigibilidade em retas e estabilidade nas curvas.

Resistência ao rolamento

Com uma escala que vai de A a G, o INMETRO categoriza os pneus do mais ao menos eficiente. Esse teste mede a facilidade com que o pneu gira em torno do rolamento. Quanto menor for a resistência, mais eficiente é o pneu, e, consequentemente, maior é a potencial economia de combustível do veículo, desde que observados a correta pressão de ar do pneu, bem como o modo de direção.

Ruído Externo

O ruído sonoro é representado por ondas. Quanto menos ondas, mais silencioso é o pneu. Para isso, o teste realizado pelo Inmetro mede o nível de ruído externo que o pneu gera ao ser utilizado. Pneus barulhentos são, como você pode imaginar, menos eficientes.

Agora que você já conhece os 3 indicadores medidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, vale a pena destacar a importância da escolha de um produto que possua classificação compatível às expectativas de uso e aplicação do produto no dia a dia.

Se você é um consumidor que constantemente enfrenta chuvas na cidade ou nas rodovias e deseja alta performance nessas condições, deve ficar ligado no indicador relacionado a aderência dos pneus em pistas molhadas. A classificação neste indicador vai de A (melhor desempenho) até E.

Em um exemplo prático de aplicação, comparando-se um pneu de passeio com indicador de aderência em pista molhada classificado como “E” e outro pneu classificado como “B” em sua etiqueta, a distância de frenagem nas mesmas condições de teste diminui em torno de 22% em favor do pneu com melhor classificação.

Para parar totalmente o veículo equipado com pneus de classificação “E” em uma velocidade de 100km/h, seria preciso frear o veículo aproximadamente 11 metros antes para atingir o mesmo resultado do pneu com melhor classificação.

Ao adquirir o pneu, o consumidor deve ficar atento às informações contidas na etiqueta para compreender qual a melhor opção de compra em determinado tipo de uso. “A Dunlop vê na etiqueta do pneu um excelente componente para ajudar o consumidor na hora da compra”, diz explica Rodrigo Alonso, gerente sênior de Marketing e Vendas da Dunlop.