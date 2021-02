Entenda tudo sobre o caso das ações da GameStop

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/02/2021 | 14:18



*Por Vivaldo José Breternitz

O Reddit pode ser entendido como um conjunto de redes sociais chamadas subreddits, cada uma delas sendo voltada para um tema. Nos últimos dias, tem causado furor os enormes lucros obtidos por membros do subreddit r/WallStreetBets, voltado às operações com ações nos Estados Unidos. Esses lucros foram obtidos às custas de prejuízos sofridos por grandes investidores, pessoas físicas e fundos de investimentos.

Fazem parte desse subreddit pequenos investidores que acreditaram que as ações de uma empresa que vende jogos, a GameStop, estavam baratas e começaram a comprá-las, pois falava-se em uma possível mudança na gestão da empresa. As ações vinham perdendo valor de forma contínua, pois a empresa tem um modelo de negócios desatualizado: em uma época de jogos online e plataformas de streaming, ela ainda concentra esforços em lojas físicas.

Em sentido contrário, apostando na continuidade da queda nos preços das ações, grandes investidores vinham realizando a chamada “venda à descoberto” – alugavam ações da empresa e as vendiam, acreditando que os valores iriam cair. Ao final do aluguel, esses investidores têm de devolver a ação para o locador, independentemente da sua cotação.

Se tudo desse certo, na hora de devolvê-las, eles comprariam as ações a um preço mais baixo do que teriam obtido na venda e embolsariam a diferença. Essa estratégia, no entanto, só funciona quando o preço da ação cai. Mas o tiro saiu pela culatra: o preço das ações, que era de US$ 4 em meados de 2020, chegou a US$ 347, durante as operações de 27 de janeiro. Isso significa que aqueles que apostaram na queda do preço foram obrigados a comprá-las a um custo muito maior para devolvê-las aos locadores.

As necessidades de compra para devolução ainda não terminaram e muita gente ainda vai perder ou ganhar dinheiro – os volumes são de tal monta que o governo americano vem acompanhando o assunto. Há estimativas de que os vendedores a descoberto perderam US$ 1,6 bilhão apenas em 22 de janeiro e que o total do prejuízo já seja muito maior.

Esses prejuízos, no entanto, significaram lucro para os que compraram as ações a baixo preço e as venderam aos que precisavam comprá-las. Boa parte desses vendedores, claro, foram pequenos investidores que fazem parte do subreddit r/WallStreetBets.

Porém, vale ressaltar que são muito raros os casos em que pequenos batem os grandes em operações com ações. Por isso, os pequenos não devem se entusiasmar acreditando que casos similares voltem a acontecer em breve – embora alguns estejam tentando repetir o que aconteceu com a GameStop, negociando ações de outras empresas em dificuldades, como as da rede de cinemas AMC e as da companhia canadense de tecnologia BlackBerry.

*Vivaldo José Breternitz é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.