Testamos: gratuito, VideoPad permite editar vídeos de forma extremamente fácil

05/02/2021 | 14:18



O VideoPad Video Editor é, como o nome sugere, um editor de vídeos voltado a quem não tem qualquer intimidade com essa atividade. Com interface muito intuitiva (e, infelizmente, menu somente em inglês), ele permite a usuários cortar filmes, incluir legendas ou alterar trilhas sem muitas dificuldades.

O 33Giga avaliou o software e gostou, muito, do que viu. Isso porque desde o clássico (e descontinuado) Movie Maker, do pacote Microsoft Essentials, não se encontrava um programa de vídeos com uma interface tão à prova de burros. Por meio dos ícones, mesmo que a pessoa não saiba inglês, consegue realizar tarefas básicas – combinar diferentes vídeos, diminuir tremidas ou exportar em boa qualidade em diferentes formatos (e sem deixar a famosa marca d´água, que diversos software embutem em versões gratuitas).

Trata-se, obviamente, de um programa nada avançado e que não compete com softwares profissionais. Entretanto, para quem está começando a editar vídeos ou somente quer “dar um tapa” em filmes diversos (desde gravados no celular até os que fazem parte de sua biblioteca pessoal feitos por profissionais), vale o download.

A NCH Software, que desenvolve o programa, esconde o link para download gratuito do programa (voltado, como eles enfatizam, a usuários domésticos). Mas você pode ir direto ao ponto aqui (para Windows) e aqui (para Mac OS). A desenvolvedora, aliás, tem uma série de softwares gratuitos (e igualmente bons). Se quiser ver a relação, basta entrar aqui.

