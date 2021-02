Mercado de jogos para celular continua em crescimento

Da Redação

Do 33Giga



05/02/2021 | 14:18



O avanço tecnológico tem sido constante ao longo dos anos. Principalmente no setor mobile, um dos que mais cresceu, passando a ser uma ferramenta imprescindível para a maioria das pessoas. E o fato de os dispositivos móveis terem crescido tanto faz com que indústrias de diferentes produtos estejam atentas e busquem focar o negócio para este mercado, como ocorre com a indústria de jogos.

O 33Giga já publicou quais são os melhores celulares para jogar. Agora, chegou a vez de conhecer quais games dão uma verdadeira experiência de jogo.

Pokémon Unite

Começamos com a revelação polêmica de 2020, quando a Nintendo revelou a primeira edição de um jogo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) para a licença Pokémon. Desenvolvido em conjunto com a Tencent, o vídeo promocional teve o maior número de ‘dislikes’ da história da Nintendo, provavelmente porque os fãs esperavam maior inovação.

Na prática, é um jogo gratuito para os dispositivos Android, iOS e Nintendo Stwich, no qual os jogadores participam em partidas de 5 contra 5 num máximo de 10 minutos de duração com o objetivo de coletar Pokémon selvagens e depositá-los em áreas específicas do cenário.

Como se trata de um jogo MOBA, ele apresenta algumas semelhanças com LOL e Dota. Principalmente porque, aqui, as personagens evoluem e apresentam novas habilidades ao longo dos confrontos com adversários.

League of Legends: Wild Rift

Este é provavelmente o game para celular mais esperado de 2021 que vai contar com itens exclusivos para celular e um ritmo de jogo totalmente adaptado à plataforma móvel.

O aplicativo Wild Rift se tornou a versão beta mais baixada em apenas 3 dias após o seu lançamento, atingindo 1,4 milhão de downloads entre Android e iOS de acordo com dados fornecidos pela Tap Tap. No entanto, vale ressaltar que mais de 10 milhões de downloads foram apenas no Google Play.

É esperado que o jogo seja ainda aperfeiçoado e, inclusive, que sejam adicionados outros recursos que o tornem mais apelativo para os fãs.

Dawn Awakening

Com assinatura da Tencent, este será o próximo jogo de sobrevivência de zumbis desenvolvido pelo estúdio Lightspeed & Quantum Studios, responsável por criar também o PUBG Mobile.

Uma vez que a Tencent é conhecida por sempre contribuir com uma componente competitiva em seus jogos, é igualmente esperado que Dawn Awakening seja bastante competitivo e emocionante.

A versão beta do jogo foi lançada na China, ultrapassando 1 milhão de pré-registos, o que sugere que o lançamento global será muito provavelmente ainda em 2021.

PUBG Mobile

O jogo PUBG Mobile, do gênero battle royale, domina o mercado desde o seu lançamento em 2016. Ele oferece aos seus jogadores intensas batalhas que duram até 30 minutos e que podem contar com até 100 participantes.

É possível escolher diferentes modos de jogo, sendo o mais popular com equipes de quatro elementos. A vantagem é que todas as opções são gratuitas, apesar de ser possível realizar compras, embora elas não interfiram na jogabilidade.

Fortnite

Este jogo é um verdadeiro fenômeno, principalmente desde que passou a estar disponível para Android. É um título de battle royal repleto de conteúdos que mudam a cada temporada e que é completamente gratuito, apesar de ter a possibilidade de comprar ‘skins’.

É considerado como um dos melhores jogos para Android e também um dos mais populares. Aqui, as partidas são longas e são jogadas de forma individual ou em times de quatro jogadores. O objetivo é sobreviver até ao final.

Jogos simples mas que prometem ser um sucesso

Apesar de a tecnologia móvel estar cada vez mais sofisticada, os modelos mais acessíveis podem não ter capacidade para rodar jogos mais pesados como os exemplos anteriores. Se este é o seu caso, saiba que existem opções de games igualmente boas e populares.

Palavras Conectadas, por exemplo, é um bom jogo que pode ser jogado offline e é ideal para quem deseja desafiar a destreza mental com vários níveis de dificuldade.

Já quem deseja sentir a emoção de um jogo de batalha, mas não possui um celular com capacidade para um game do gênero battle royale, pode optar pelo popular caça-níquel Battle Cry, disponível na VegasSlotsOnline.com, que oferece ao jogador um ambiente realista desde o início. Outra opção é o divertido Subway Runners, que coloca o usuário no mundo das corridas e saltos gratuitamente. Está disponível para Android e iOS.