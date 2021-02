10 filmes com as maiores bilheterias da história para assistir no streaming

Marcella Blass

05/02/2021 | 14:18



Ao longo dos anos, uma série de superproduções chegaram às telonas para bater grandes recordes de bilheteria. As temáticas são as mais variadas, de romance à ficção científica, mas todas têm um ponto em comum que atrae uma legião de fãs para as salas de cinema.

Com o avanço dos serviços de streaming, esses filmes estão disponíveis para assistir quando, onde e quantas vezes o espectador quiser. Na lista a seguir, o 33Giga te relembra os 10 filmes de maior bilheteria dos cinemas que você pode assistir nas plataformas Netflix, Disney+ e Telecine Play.

No final épico da Saga do Infinito, os Vingadores enfrentam Thanos. Quando eventos devastadores eliminam metade da população mundial, o resto dos heróis lutam para avançar. Mas ele devem se unir para restaurar a ordem e a harmonia do universo e trazer de volta seus entes queridos.

Avatar leva para o mundo fantástico de Pandora, onde um homem embarca em uma avantura épica. Ele terá de lutar para salvar aqueles que ama e o lugar que agora chamará de lar.

Titanic (1997) – US$ 2.471.751.922

Telecine Play

A bordo do luxuoso transatlântico, Rose, uma jovem da alta sociedade, se sente pressionada com a vida que leva. Ao conhecer Jack, um artista pobre e aventureiro, os dois se apaixonam. Mas eles terão que enfrentar um desafio ainda maior que o preconceito social com o destino tragico do navio.

Star Wars – O Despertar da Força (2015) – US$2.068.223.624

Disney+

Enquanto surge uma nova ameaça para a galáxia, Rey, uma catadora de sucata, e Finn, um soldado imperial desertor, devem se juntar a Han Solo e Chewbacca para procurar a única esperança de restaurar a paz da galáxia.

Vingadores: Guerra Infinita (2018) – US$2.048.359.754

Disney+

Thanos finalmente chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com o Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Jurassic World (2015) – US$1.67.713.208

Telecine Play

O parque finalmente está aberto. Enquanto o público aproveita a proximidade com os dinossauros, uma equipe chefiada pela cientista Claire passa a fazer testes genéticos. Quando um novo animal ganha inteligência, todos no parque entram em grande perigo. Cabe a Owen entrar em uma grande aventura para salvar a cientista e seus sobrinhos, além de salvar a própria pele.

O Rei Leão (2019) – US$1.656.943.394

Disney+

O filme retrata uma jornada pela savana africana, onde nasce o futuro rei da Pedro do Reino, Simba. O pequeno leão é fiel ao seu destino de assumir o reinado. Mas Scar, irmão de Mufasa e ex-herdeiro do trono, tem seus próprios planos. Com a ajuda de dois novos e inusitados amigos, Simba terá que crescer e voltar para recuperar o que é seu por direito.

Os Vingadores (2012) – US$1.518.812.988

Disney+

Quando um inimigo inesperado ameaça a segurança global, Nick Fury, diretor da agência internacional pacificadora conhecida como S.H.I.E.L.D., se vê precisando de uma equipe para puxar o mundo de volta da beira do desastre. Abrangendo o globo, um esforço de recrutamento ousado começa.

Velozes e Furiosos 7 (2015) – US$1.516.045.911

Netflix

Os fora da lei loucos por velocidades tentam agora levar uma vida normal. Mas um homem com sede de vingança acaba com o sossego deles.

Frozen 2 (2019) – US$1.450.026.933

Disney+

Por que Elsa nasceu com poderes mágicos? A resposta está chamando-a e ameaçando seu reino. Com Anna, Kristoff, Olaf e Sven, ela partirá em uma jornada tão perigosa quanto notável. Em “Frozen”, Elsa temia que seus poderes fossem demais para o mundo. Em “Frozen II”, ela deve torcer para que seja o bastante.