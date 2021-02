Da Redação

Do 33Giga



05/02/2021 | 17:18



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) inaugurou ontem (quinta-feira, 4) um centro de atletismo em Cascavel, no oeste paranaense. Durante a atividade, ele resolveu apostar uma corrida – e imediatamente, a foto do acontecimento fez sucesso nas redes sociais. Memes, piadas e mensagens de apoio começaram a circular. O 33Giga criou* um álbum com as melhores reações. Confira.

*Colaborou: Alex da Ros