Sorteio define confronto entre Barcelona e Sevilla na semifinal da Copa do Rei

05/02/2021 | 12:24



A Real Federação Espanhola da Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) definiu em sorteio, realizado nesta sexta-feira, em Madri, as semifinais da Copa do Rei. Maior campeão do torneio com 30 títulos, o Barcelona encara o Sevilla, representante da cidade que recebe a decisão do título, no duelo mais aguardado depois das eliminações precoces de Atlético de Madrid e Real Madrid.

Na outra chave, a zebra Levante enfrenta o Athletic Bilbao, finalista da edição anterior, cuja decisão foi remarcada para 3 de abril - a partida foi adiada em acordo com o rival basco Real Sociedad à espera da liberação total das torcidas nos estádios, o que acabou não acontecendo por causa da continuidade da pandemia de covid-19.

Diferentemente das fases anteriores, as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Na próxima quarta-feira, o Sevilla recebe o Barcelona, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. No dia seguinte, o Athletic Bilbao joga em casa contra o Levante, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao.

As decisões das vagas e a também consequente classificação dos finalistas para a Supercopa da Espanha estão marcadas para 3 e 4 de março. A disputa do título será em 17 de abril, no estádio Olímpico La Cartuja, em Sevilha.

O Athletic Bilbao é o segundo maior ganhador de títulos da Copa do Rei, com 24, mas não conquista desde 1984. O Sevilla tenta vencer o torneio pela sexta vez, a primeira desde 2010. O Levante nunca levantou o troféu. O atual campeão é o Valencia, em final que derrotou o Barcelona, em 2019.