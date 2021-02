Marília Mendonça diz que não vai trabalhar em dia de paredão do BBB21 para votar muito

05/02/2021 | 12:10



O BBB21 está mexendo com os nervos dos participantes, mas o fogo no parquinho também acontece do lado de fora e os famosos não estão deixando de comentar cada plot twist que acontece no reality show da TV Globo! Marília Mendonça, por exemplo, já demonstrou que irá votar bastante caso Lucas Penteado ou Juliette sejam indicados ao paredão do próximo domingo, dia 7.

No Twitter, a cantora até deu a entender que não trabalharia no dia da eliminação, justamente para ficar votando em qualquer outro participante tirando esses dois:

Eu quero que vocês indiquem o Lucas ou a Juliette porque eu faço questão de fechar um dia inteiro de trabalho pra votar nas outras opções, não interessa quem seja.

Em seguida, acrescentou:

Tá proibido colocar junto com a Sarah, Rodolffo, Caio e Gil... obrigada.

Eita!

Bem fãzona, não é mesmo?