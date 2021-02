05/02/2021 | 12:10



Uau! O ator Daniel Rocha está em um romance com a modelo Mariana Nunes. As informações são do jornal Extra, que afirma que o casal está passando uma temporada em Londres, na Inglaterra.

De acordo com o jornal, em 2019 Daniel se casou com a dermatologista Laíse Leal, mas o relacionamento chegou ao fim após seis meses. Depois, o ator teve um romance com a atriz Letícia Lima, quando se envolveram nos bastidores de um filme.

Atualmente, Daniel e Mariana mantém o namoro na discrição, mas às vezes trocam comentários nas redes sociais.