Do Diário do Grande ABC



07/02/2021 | 00:09



A cantora Selena Gomez agitou os fãs com o lançamento do clipe da música Baila Conmigo, parceria com rapper porto-riquenho Rauw Alejandro. O material foi colocado on-line no canal da norte-americana no Youtube (www.youtube.com/selenagomez).

Trata-se do segundo single da popstar em espanhol após o lançamento de De Una Vez, no começo de janeiro. Detalhe que o vídeo conta com algumas cenas gravadas no Brasil, mais especificamente na praia de Redonda, no litoral Leste do Ceará, e teve direção do brasileiro Fernando Nogari.

As faixas estarão no EP Revelación, agendado para ser apresentado ao público em 12 de março.