Financiamentos de veículos têm queda de 15,7% em janeiro

05/02/2021 | 11:18



As vendas financiadas de veículos em janeiro de 2021 somaram 450 mil unidades. Com isso, o mês registra uma queda de -15,7% na comparação com janeiro do ano passado. Os dados são da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Queda nos financiamentos

O número, que engloba novos e usados – incluindo motos, autos leves e pesados de todo o Brasil – é o terceiro menor para o primeiro mês do ano desde o início da série histórica. As quedas mais expressivas foram observadas entre os financiamentos de veículos 0km. No caso de autos leves novos, as vendas a crédito de janeiro de 2021 foram 30% menores do que no mesmo mês de 2020. Motos novas, na mesma base de comparação, tiveram redução de 35,5% nos financiamentos.

“Apesar da diferença de dias úteis entre os meses de janeiro de 2021, com 20 dias úteis, e janeiro de 2020, com 22 dias úteis, a redução da atividade da indústria automobilística – com notícias sobre fechamentos de plantas, paralisações e menor produção – pode ser um dos fatores que contribuíram para o menor volume de financiamentos para o primeiro mês de 2021, sobretudo se considerarmos o impacto maior sobre veículos novos”, pontua Tatiana Masumoto Costa, superintendente de Planejamento da B3.