No BBB21, Nego Di faz suposta insinuação sexual ao falar de Thaís e Carla e web se revolta: Que nojo

05/02/2021 | 11:11



O BBB21 está recheadíssimo de polêmicas e, dessa vez, mais uma situação causou revolta nos internautas. Em conversa com Projota e Arthur, Nego Di teria feito insinuações sexuais ao falar sobre Thaís e Carla Diaz que estavam dormindo no chão de um dos quartos. No momento, é possível ouvir o gaúcho falando:

- Eu não quis deitar do lado da mina, sei lá. Com a flauta [que seria referência ao seu próprio pênis]. Tira a flauta do case. Eu mexendo no guri, tira a flauta do case e tá ali mais perto, disse rindo, fazendo gestos indicando masturbação.

Arthur dá risada, mas Projota repreende o amigo na hora:

- Para, você tá sendo ridículo agora. Não viaja. Agora você tá falando b***a.

Com o vídeo circulando no Twitter, os fãs logo se pronunciaram sobre o assunto:

Vídeo do momento em que Nego Di se recusa deitar do lado da Thaís e Carla para não tirar a flauta (insinuação para masturbação). Arthur começa rir e Projota fala que ele está sendo ridículo.

Estou com muito nojo desse Nego Di falando pra tocar a flauta pra Carla. Que NOJO.

Ele literalmente sugeriu se masturbar perto da Carla. Que nojo!

Teve também quem lembrou da vez em que Nego Di deu a entender que Lucas Penteado seria alguém perigoso para as mulheres:

Isso porque ele disse que tinha medo do que o Lucas poderia fazer com uma mulher sozinha na rua, hein... que maluco nojento.