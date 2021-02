Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan mostram ultrassom do filho: Primeira foto em família

05/02/2021 | 11:11



Whindersson Nunes e Maria Lina Deggn estão radiantes desde que descobriram que serão papais. E agora o humorista compartilhou com seus fãs e seguidores que ele e a namorada fizeram um ultrassom para saber se está tudo bem com o filhote. Para registrar o momento, Whindersson tirou uma foto ao lado da amada, com a mão na barriguinha dela, e ainda escreveu:

Te amoooo vida. Um neném nessa barriguinha cheirosa.

Eles ainda estavam acompanhados da família de Whindersson, que também quis ver como está o novo membro da casa. Ao publicar os registros do dia especial em seu Instagram, Maria escreveu:

Primeira foto em família.

Quer mais? Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson, mostrou o futuro papai emocionado ao ouvir o coração do bebê.

O papai todo feliz! Papai lindo, escreveu ela em seu perfil na rede social.

Tem como não se emocionar?