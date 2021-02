Projota e Arthur são os últimos a deixarem a prova do líder no BBB21

05/02/2021 | 08:10



Arthur e Projota foram os últimos a deixarem a prova de resistência que garante a liderança da semana no BBB21. Na manhã desta sexta-feira, dia 4, a dupla comemorou a vitória, após pouco mais de seis horas de disputa, com um belo pulo na piscina e sendo aplaudidos pelos demais confinados.

As duplas Lumena e Nego Di, e Sarah e Gilberto, foram eliminadas na mesma rodada, por faltar um dos produtos na Méqui BBBox. Com a saída dos participantes, o cantor e o instrutor de crossift foram os últimos a sair da prova.

Lumena e Nego Di deixaram a prova primeiro, seguidos por Sarah e Gilberto. A sister já disparou que estava pensando na prova do anjo, enquanto Gil chorou bastante com a derrota.

Os primeiros eliminados da noite foram Arcrebiano e Karol Conká. Quase três horas depois, Juliette e Vii Tube também se deram mal e deixaram a disputa.

Com quatro horas de prova, Carla Diaz e Thaís, e Camilla de Lucas e João Luiz não conseguiram completar a rodada e foram eliminados.

Fiuk e Pocah foram eliminados logo em seguida, por um erro da cantora. O brother não gostou nadinha da situação e reclamou que ela não confiava nele!

Com cinco horas de prova, Caio e Rodolffo foram eliminados, deixando as últimas três duplas para a rodada final!

Vetado

Dentro da casa, Lucas Penteado, que havia sido vetado por Nego Di, comentou com Arcrebiano e Karol Conká sobre o quanto achou injusta a decisão do líder:

- Independente de tudo que aconteceu, a gente ganhou aquela prova juntos. Eu coloquei o colar do Líder no pescoço dele. Eu ganhei a prova tanto quanto ele. Esse bagulho do veto é um bagulho do jogo. Não é um bagulho de intimidade ou empatia. Na minha opinião, ele tinha, sim, que ter pensado nisso Cara, o cara estava comigo na prova, disparou.

No programa ao vivo, da noite da última quinta-feira, dia 4, Tiago Leifert havia tentado animar Lucas, dizendo para ele curtir a casa e se lembrar que ainda havia muito jogo pela frente.

Boninho publicou o momento do bate-papo entre eles nas redes sociais e comemorou:

Bom ver um sorriso!, escreveu o diretor na legenda.