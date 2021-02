Prefeitura de SP começar nesta sexta vacinação de idosos com 90 anos ou mais

05/02/2021 | 07:58



A Prefeitura de São Paulo decidiu antecipar o início da vacinação contra a covid-19 em idosos com 90 anos ou mais para esta sexta-feira, 5. Originalmente, o começo da campanha para este público-alvo estava prevista para a próxima segunda-feira, dia 8. Para quem tiver restrição de mobilidade, será possível a imunização em casa. A previsão é vacinar cerca de 32 mil idosos nessa faixa etária.

A orientação é que o idoso vá até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e apresente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver. Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), os 468 postos de saúde da capital paulista já têm doses do imunizante. As UBSs podem ser localizadas por meio do link a seguir: (buscasaude.prefeitura.sp.gov.br).

Na segunda-feira, além de toda a rede municipal de saúde, também haverá cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru. Esses locais são:

- Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu (zona oeste).

- Neo Química Arena Corinthians, (zona leste).

- Autódromo de Interlagos, na Rua Jacinto Júlio, Portão EHN (zona sul).

- Centro de Exposições do Anhembi - Rua Olavo Fontoura, portão 38 (zona norte).

- Igreja Boas Novas - Rua Marechal Malet, 611, Parque da Vila Prudente (zona leste).

Também será realizada em quatro centros-escolas do município. A vacinação nos "drive-thrus" ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nas UBSs e nos centros-escolas, das 7h às 19h. Os idosos, suas famílias ou qualquer um que seja do público previsto na campanha pode realizar o pré-cadastramento para a vacinação no site Vacina Já. Segundo a Prefeitura, não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber o imunizante.

A capital paulista já vacinou os idosos em instituições de longa permanência, como asilos. De acordo com a gestão Bruno Covas, 24.171 idosos em casas desse tipo já foram imunizados na cidade. A previsão é aplicar doses em pessoas com mais de 85 anos a partir de 15 de fevereiro. O calendário para as demais idades ainda será detalhado.