Do Diário do Grande ABC



04/02/2021 | 23:59



O início das administrações públicas é sempre complicado. Afinal, os gestores têm de responder aos anseios imediatos da comunidade enquanto tomam pé das coisas. É preciso trocar o pneu com o carro andando – o ditado popular ilustra bem a agonia. A situação tende a piorar quando, a tudo isso, descobrem-se esqueletos nos armários. Dois prefeitos eleitos em novembro passado no Grande ABC atualmente experimentam a sensação: Clóvis Volpi (PL), em Ribeirão Pires, e Claudinho da Geladeira (Podemos), em Rio Grande da Serra.

Em Rio Grande, o chefe do Executivo se espantou ao abrir os escaninhos de determinadas salas da UBS (Unidade Básica de Saúde) Central. Jaziam ali, escondidos dos olhos da opinião pública e dos médicos e pacientes do município, sabe-se lá por que cargas d’água, centenas e centenas de frascos de medicamentos e materiais de enfermagem estragados, sem nenhuma serventia. Junto a eles, 1.700 unidades de testes da Covid-19 com prazo de validade muito próximo de expirar – março de 2021, mês que vem.

Já em Ribeirão, o susto de Volpi foi de outra natureza – mas nem por isso menor. Ao passar pente-fino nas contas deixadas pela gestão passada, o prefeito se deparou com R$ 238,8 milhões em dívidas, sendo R$ 87,3 milhões de restos a pagar. O passivo, para se ter ideia do volume, equivale a 64% do orçamento municipal, de R$ 372,8 milhões. O liberal classificou o rombo como “uma catástrofe”.

Os dois episódios revelam a dificuldade que os prefeitos, especialmente os que herdaram administrações de opositores políticos, vão enfrentar no primeiro ano de gestão. Aos entraves corriqueiros, como os percalços da ambientação já mencionados, somam-se os excepcionais, provocados pela pandemia do novo coronavírus. E, se tudo isso não fosse suficiente para atormentar os administradores, surgem os fantasmas nos armários. Por mais assustadores que sejam, porém, precisam ser rapidamente expostos à luz saneadora do Sol. E que sejam todos eles nomeados, denunciados às autoridades e exemplarmente exorcizados.