Advogado de defesa diz que tiro em jornalista foi acidental

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 07:00



O advogado Ayrton Perroni Alba, que faz a defesa do dono do pet shop Dr.Galera, Ageu Rosas Galera, que na segunda-feira atirou no jornalista Daniel Lima, em São Bernardo, disse que o tiro “foi acidental”. Segundo ele, testemunhas já foram levadas à delegacia para confirmar a versão do GCM (Guarda-Civil Municipal) e que, por isso, ele não vai se apresentar. “Tudo o que ele falaria já foi apresentado por testemunhas. Se ele for, corre o risco de ficar preso o processo inteiro. Está foragido e acaba sendo o direito dele”, comentou Alba.

Segundo o advogado, a única versão que a mídia teve acesso foi a apresentada no boletim de ocorrência, baseada no que uma funcionária de Lima falou. “Uma pessoa que mal viu o que aconteceu. Houve discussão ferrenha, não foi banal. Por isso, houve um contato físico entre os dois, com a mulher de Ageu no meio, e houve um tiro acidental.”

O advogado disse que o cliente andava com arma na cintura, embora estivesse afastado do cargo de guarda-civil de Indaiatuba – o processo está em segredo de Justiça e Ageu, acusado de empregar violência nas abordagens, aguarda audiência – porque, em 2020, descobriram que ele era ex-policial e passaram a ameaçá-lo. “Por ter porte de arma, começou a andar armado no estabelecimento.”

Alba afirmou que, durante a discussão, Ageu estava com a arma na cintura, e não foi buscá-la para atirar em Daniel, como foi dito por testemunhas. “Ele sobe e desce várias vezes e tenta falar para o Daniel ir embora. Só na última vez que ele sobe, quando desce novamente, se apresenta como policial. Continuou a troca de ofensas e Daniel tentou tirar a arma da cintura de Ageu, tanto que chegou a quebrar seu celular e seu cinto. Meu cliente disse que Daniel tentou pegar seu braço e deve ter dado puxão na arma no momento do disparo, e acabou que o tiro pegou na boca do Daniel”, defendeu o advogado, que não explicou por que o empresário fugiu levando as imagens das câmeras de segurança do pet shop.

Daniel Lima, 70 anos, segue internado no Hospital São Bernardo e, segundo sua mulher, Malu Marcoccia, seu estado é estável, apesar de permanecer em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).