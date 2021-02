Avenida dos Estados vai receber 2ª fase de obras

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 07:00



A Prefeitura de Santo André planeja iniciar em março a segunda etapa da requalificação da Avenida dos Estados. Com a conclusão da primeira fase de intervenções prevista para o fim deste mês, em um trecho de três quilômetros entre a Rua do Ouro, no limite com São Caetano, e a entrada do bairro Santa Teresinha, a administração prepara para iniciar melhorias nos 3,2 quilômetros entre o bairro Santa Teresinha e o Viaduto Adib Chammas. As duas fases devem somar investimentos da ordem de R$ 23,5 milhões, sendo R$ 17,5 milhões em recursos municipais e o restante do governo estadual.

Além do novo pavimento, serão realizadas obras de drenagem, contenção, guias, iluminação e paisagismo. “Um pacote de intervenções que dão para a avenida, além da melhoria no aspecto visual, maior segurança, maior capacidade de drenagem, ganha muito em qualidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB), em entrevista ao Diário.

A situação de deterioração da Avenida dos Estados já foi tema em diversas reportagens do Diário. A mais recente, em janeiro, mostrou que especialistas como o professor e gestor do curso de arquitetura e urbanismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Enio Moro Junior, apontam que a via precisa de um pavimento com padrão de rodovia, para dar conta do alto fluxo de caminhões que transitam. De acordo com o prefeito, essa questão técnica será devidamente contemplada nas obras que estão sendo executadas.

Serra destacou que junto com outras intervenções, como a construção do complexo viário Santa Teresinha, que vai contar com recursos da ordem de US$ 50 milhões – obtidos por financiamento junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) –, a Avenida dos Estados vai passar por total remodelação nos próximos anos. “Depois de décadas de descasos, começamos a enxergar a avenida com a cara que merece, um eixo logístico importante e um cartão-postal de Santo André”, pontuou, lembrando que a avenida também passa por Mauá, São Caetano e São Paulo.

A terceira fase das intervenções está programada para começar entre o fim do primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2021, concomitantemente à conclusão da segunda fase, prevista para a mesma época. Serão 12 quilômetros revitalizados, com investimentos de R$ 43,5 milhões, sendo R$ 23,5 milhões do Estado e R$ 20 milhões de recurso municipal, totalizando R$ 67 milhões em toda extensão da via.

Para a última etapa, ainda falta autorização do governo do Estado, uma vez que a obra será realizada em parceria com o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica). “Já enviamos a documentação e essa liberação deve ocorrer nos próximos dias”, completou o prefeito. A expectativa é que o trecho que fica dentro de Santo André esteja totalmente remodelado até o fim de 2021.