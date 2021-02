Santo André dá sequência à reformulação do grupo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:01



O Santo André/Apaba aproveita este início de temporada para reformular o elenco visando as disputas do Campeonato Paulista e, sobretudo, da Liga de Basquete Feminino. Depois de renovar com as alas Jaqueline e Ariadna, a equipe andreense ampliou os vínculos das pivôs Letícia e Maria Carolina, além da armadora Lays. Além disso, foi realizado o anúncio do primeiro reforço: a pivô Glenda Cruz, 26 anos, ex-Pró-Esporte/Sorocaba e que já defendeu o São Bernardo/Instituto Brazolin.

“Estou muito feliz em representar o Santo André, time de tradição. Espero poder ajudar muito minhas companheiras para fazermos um bom campeonato”, comentou Glenda, que é natural do Pará. A pivô ainda recebeu elogios da técnica Arilza Coraça. “É uma jogadora guerreira e joga muito forte, com o perfil da nossa equipe”, destacou a treinadora andreense.