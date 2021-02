Ramalhão confirma três jogos treinos e três atletas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



05/02/2021 | 00:01



A delegação do Santo André pega a estrada hoje rumo a Jacutinga, cidade mineira que mais uma vez abrigará a pré-temporada do time. Serão 15 dias de trabalhos, inclusive com a realização de três jogos treinos, contra Pouso Alegre-MG, São José e Rio Claro, respectivamente nos dias 12, 17 e 20. Após esta última atividade, os andreenses retornam ao Grande ABC para a reta final de preparativos para a estreia no Paulistão, em 28 de fevereiro, contra o Santos.

Ontem, no último trabalho em Santo André, um jogo treino contra o sub-20 foi realizado no Jaçatuba e terminou com vitória por 7 a 0 do time profissional, gols de Fernandinho, Minho, Ramon, Dioran, Vitinho e Caio Rangel (dois).

A diretoria ainda anunciou mais três reforços para o técnico Paulo Roberto Santos: o lateral-esquerdo Bruno Santos, 33 anos, ex-Brasil de Pelotas-RS, o volante Léo Costa, 25, ex-Sampaio Corrêa-MA, e o atacante Rone, 25, ex-CSA-AL.