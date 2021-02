Fortaleza faz três no Coritiba e ainda perde dois pênaltis no Castelão

04/02/2021 | 20:59



Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza conseguiu um importante resultado ao ganhar de virada do Coritiba, por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o resultado poderia ter sido mais elástico se Wellington Paulista não tivesse desperdiçado duas cobranças de pênalti, sendo uma delas com o meia Sarrafiore no gol.

A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas e fez o Fortaleza subir para 38 pontos, abrindo três da zona de rebaixamento. Já o Coritiba voltou a perder depois de cinco jogos e estacionou nos 28 pontos, em penúltimo lugar.

Logo aos cinco minutos, Osvaldo deu passe preciso entre os zagueiros para David sair na cara de Wilson. O atacante do Fortaleza não conseguiu tirar do goleiro. Depois foi a vez de Osvaldo desperdiçar uma boa oportunidade.

A primeira boa subida do Coritiba foi mortal, aos 26 minutos. Ricardo Oliveira recebeu passe nas costas da zaga e bateu na saída de Felipe Alves. O gol foi anulado pelo bandeirinha, mas depois validado pelo VAR.

Na sequência, David desperdiçou mais uma oportunidade clara. Se os atacantes não estavam fazendo a sua parte, o Fortaleza contou com um gol contra de Nathan Silva, aos 42 minutos, para deixar tudo igual.

O zagueiro foi tentar cortar cruzamento de David e mandou contra o próprio gol. No minuto seguinte, em uma desatenção geral do Coritiba, David recebeu na cara de Wilson e dessa vez não desperdiçou, colocando o Fortaleza na frente.

A expectativa era que o Coritiba voltasse em cima na busca pelo empate, mas o Fortaleza é quem controlava as ações. Aos 15 minutos, Wellington Paulista arriscou de fora da área e Wilson espalmou para escanteio.

O visitante respondeu com Matheus Galdezani desviando cruzamento de cabeça para fora. Depois disso, o jogo ficou truncado. Nervoso, o time paranaense errava muitos passes e nos minutos finais partiu com tudo para o ataque.

Mas quem marcou foi o Fortaleza, aos 39 minutos. Paulão desviou após cobrança de escanteio e Wellington Paulista, livre de marcação, completou de letra para o gol. E teve muita polêmica nos minutos finais.

No contra-ataque, Mariano Vazquez chutou forte na trave e o rebote sobrou para Igor Torres finalizar. A bola acertou o braço de Rhodolfo. O árbitro mandou o lance seguir, mas voltou atrás após ver o VAR e assinalou pênalti, além de mostrar o segundo amarelo para o zagueiro.

Wellington Paulista cobrou mal e Wilson defendeu, mas o VAR viu que o goleiro adiantou e a cobrança foi repetida. Como já tinha cartão amarelo, Wilson recebeu o segundo e foi expulso. O meia Sarrafiore acabou indo para o gol e defendeu a cobrança do centroavante tricolor. Ele caiu do lado direito e espalmou a bola.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, no confronto direto contra o Vasco, às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 35ª rodada. Como o jogo contra o Palmeiras foi adiado, o Coritiba só joga no dia 13, diante do Santos, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos, pela 36ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Quintero (Wanderson), Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe e Luiz Henrique (Mariano Vazquez); Osvaldo (Igor Torres), David (Carlinhos) e Wellington Paulista. Técnico: Léo Porto (interino)

CORITIBA - Wilson; Nathan Silva (Sarrafiore), Nathan Ribeiro, Rhodolfo e Mattheus Oliveira; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Bueno), Yan Sasse (Luiz Henrique), Rafinha e Cerutti (Nathan); Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo.

GOLS - Ricardo Oliveira, aos 26, Nathan Silva, contra, aos 42, e David, aos 43 minutos do primeiro tempo; Wellington Paulista, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS)

CARTÕES AMARELOS - Paulão e Felipe (Fortaleza); Osman, Sarrafiore, Rafinha, Wilson e Rhodolfo (Coritiba)

CARTÕES VERMELHOS - Rhodolfo e Wilson (Coritiba)

RENDA E PÚBLICO Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).