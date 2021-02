Ponte Preta anuncia a renovação de contrato com o meia Camilo

04/02/2021 | 18:23



A Ponte Preta anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do experiente meia Camilo. Ele assinou o novo vínculo até o fim de 2021.

"Estou muito feliz em ficar aqui e espero trazer muitas alegrias para a torcida neste ano. Agradeço a confiança da Ponte no meu trabalho e na confiança em que posso ajudar o clube em seus objetivos na temporada", disse Camilo.

O meia aceitou redução salarial para ficar dentro do teto proposto pela Ponte Preta em 2021. Além do contrato, as duas partes selaram um acordo em relação às pendências acumuladas ao longo da temporada passada. Pela Ponte Preta, Camilo realizou 31 jogos e marcou sete gols.

De outro lado, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Luis Oyama, Neto Moura, Luan Dias, Matheus Peixoto e Tiago Orobó estão de saída. A direção ainda espera renovar com os zagueiros Rayan e Ruan Renato, o lateral-esquerdo Yuri e o atacante Guilherme Pato.

Integrante do Grupo B ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte Preta estreia no Paulistão contra o Novorizontino, no dia 28 de fevereiro, em Novo Horizonte.