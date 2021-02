Lídia Franco esclarece acusações de agressão contra Adam Driver: Lamento todo o mal-entendido

04/02/2021 | 18:10



As declarações de Lídia Franco ao podcast Era O Que Faltava se tornaram assunto no mundo todo. Afinal, a atriz acusou Adam Driver, conhecido por interpretar Kylo Ren em Star Wars, de a ter agredido com uma cadeira durante uma cena do filme O Homem que Matou Dom Quixote, lançado em 2018.

A atriz de 72 anos de idade conta que tudo aconteceu de forma muito camuflada durante as filmagens do longa.

- Portou-se muito mal comigo, fisicamente. Agrediu-me. Não tinha nada a ver com a cena. Era uma agressão camuflada, com uma cadeira.

Lídia ainda afirmou que considera Adam um ótimo ator, mas uma péssima pessoa. E que chegou a ser questionada se queria sair do filme.

- Deram-me permissão para sair do filme. Disseram-me que era horrível o que ele estava fazendo, mas que não podia fazer nada. Estavam de mãos atadas [contratualmente]. Vieram falar comigo e disse: Lídia, é horrível, isto que ele está te fazendo, mas, por contrato, não podemos fazer nada. É livre, se quiser, de abandonar. E eu disse: Não abandono este filme.

No entanto, parece que a repercussão do caso assustou Franco, já que apenas alguns dias depois da divulgação do podcast, na última quarta-feira, dia 3, a atriz decidiu soltar um comunicado ao site NiT para esclarecer melhor a situação.

Os nossos personagens, no filme O Homem que Matou Dom Quixote, tinham de estar fisicamente próximos. Considerei o comportamento do ator pouco delicado porque na preparação de uma cena não teve o cuidado que julgo deveria ter tido. Os nossos personagens tinham que estar fisicamente próximos e, cada vez que ele se levantava com o grande ímpeto do personagem para fazer o resto da cena, uma cadeira onde estava sentado tocava-me com uma certa força.

Segundo a atriz, o incômodo foi maior ao perceber que Adam continuava o ato sem se abalar com o fato de a estar machucando.

Foi incômodo. E esse incômodo foi visível, e o ator mostrando-se aparentemente indiferente, insistindo no mesmo comportamento.

Franco conta que essa foi a única razão que a motivou falar sobre o ocorrido durante o podcast.

Fiz sem qualquer intenção de o prejudicar. Não foi uma agressão, nem nunca senti ou reportei que fosse essa a intenção do ator. Lamento todo o mal-entendido.