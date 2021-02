Luisa Sonza desabafa sobre pressão para ser mãe aos 19 anos de idade: - Não estava pronta

04/02/2021 | 17:11



Luisa Sonza abriu o jogo em entrevista para a revista Maire Claire, da qual é capa no mês de fevereiro. A cantora falou sobre carreira, a pressão para se tornar mãe aos 19 anos de idade, o relacionamento com Vitão e seus planos para o futuro. Segundo Sonza, sua trajetória na música começou em festivais na escola e em pequenas apresentações em eventos. Encarou camarim no meio de árvores, banheiros públicos e diversos outros perrengues.

- Foi uma escola. Acho que, se eu não tenho vivido isso, não tenho tanta maturidade para lidar com as responsabilidades que tenho hoje.

Luísa aprendeu a lidar com o julgamento do público logo cedo. Sofreu críticas tanto ao assumir o relacionamento com Whindersson Nunes quanto ao finalizá-lo. Foi chamada de interesseira e até chegou a ser acusada de trair o humorista. Um outro ponto que pesou para a cantora foi a pressão que sentiu para se tornar mãe aos 19 anos de idade.

- Me vi pressionada absurdamente pela sociedade, entrei em negação. Ainda precisava aprender a cuidar de mim direito, amadurecer, me conhecer e me entender melhor. Como sempre, não cedi à pressão e fiz o que senti no meu coração. Não estava pronta para ser mãe e não seria. Sempre respeitei minhas vontades e entendi desde nova que meu corpo e o que quero para a minha vida são decisões minhas. Me senti muito violada com essa interferência.

O início de seu relacionamento com Vitão pode até ter sido marcado por muitos julgamentos dos internautas, mas isso não influenciou nem um pouco a relação dos dois. Luisa conta que se sente mais leve ao lado do cantor.

- Começamos a nos aproximar e a ver o quanto tínhamos em comum. Foi muito lindo porque foi natural, gostoso e leve. Naquele momento, eu não queria namorar. Sou cancerianíssima, namorei minha vida inteira. Mas eu tinha acabado de sair de um relacionamento e estava curtindo a vida. Eu neguei muito, muito, muito. Ele veio, várias vezes que estava gostando de mim e eu fingindo que nada estava acontecendo. Aí, quando você vê, está com a mãe, com a família toda. Temos os mesmos planos e ambições. Diferenças também, mas ele agrega muito à minha vida e eu a dele. A gente considera sobre, melhora junto.

Sobre o futuro de sua carreira, Luísa conta que já está preparando um novo álbum. Além das músicas dançantes, segundo a cantora o público pode esperar singles mais lentos e reflexivos.

- Quero que as pessoas sintam o que está dentro delas. Eu não faço música para mim, faço para elas.