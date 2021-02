Após contraírem coronavírus, César Filho e Elaine Mickely relatam melhora: - Caminhando para a cura completa

04/02/2021 | 16:10



Depois de mais de 20 anos de casados e dois filhos, César Filho e Elaine Mickely enfrentam mais um desafio juntos: o casal contraiu a Covid-19 recentemente.

Em seu Instagram Stories, Elaine tranquilizou os fãs relatando a melhora dos dois na manhã desta quinta-feira, dia 4:

- Olá, estamos aqui muito bem, estamos passando só para dizer para vocês que passamos uma noite maravilhosa.

O apresentador comentou a evolução de seu quadro de saúde:

- Muito bem, hoje foi o melhor dia até agora e amanhã vai ser ainda melhor e vamos assim, passo a passo, dia a dia, caminhando para a cura completa.

Em seguida, Elaine contou como eles estão se cuidando nesse momento:

- Exato, sempre com muita oração, com muita fé, muita música! Nós acordamos ouvindo músicas de louvor, de oração, sempre, porque assim a gente acorda já abastecido. Com fé, com energia, com boas vibrações. Trazendo a cura, cada vez mais. Mas nós já estamos bem.