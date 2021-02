Chadwick Boseman e 'The Crown' são destaques no SAG Awards

04/02/2021 | 15:18



O SAG Awards 2021, prêmio anual oferecido pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, anunciou seus indicados para sua 27ª edição, que ocorre este ano.

As categorias do SAG Awards se limitam a premiar atuações e se dividem entre cinema e televisão, premiando desempenhos individuais e coletivos de atrizes e atores em filmes e séries.

Além de ser um dos principais termômetros da corrida do Oscar, este ano o SAG acabou contrariando o Globo de Ouro, que deixou de lado filmes como Destacamento Blood, de Spike Lee.

Entre os destaques, estão o ator Chadwick Boseman, morto em 2020, que concorre postumamente a dois prêmios por sua atuação em A Voz Suprema do Blues e Destacamento Blood; e Michaela Coel, atriz, diretora e roteirista de I May Destroy You, série esnobada no Globo de Ouro. The Crown lidera as indicações nas categorias televisivas e A Voz Suprema do Blues nas indicações cinematográficas.

CINEMA

Melhor elenco:

Destacamento Blood

A voz suprema do blues

Minari

Uma noite em Miami...

Os sete de Chicago

Melhor ator:

Riz Ahmed - O som do silêncio

Chadwick Boseman - A voz suprema do blues

Anthony Hopkins - Meu pai

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Melhor atriz:

Amy Adams - Era uma vez um sonho

Viola Davis - A voz suprema do blues

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Bela vingança

Melhor ator coadjuvante:

Sacha Baron Cohen - Os sete de Chicago

Chadwick Boseman - Destacamento Blood

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - The Little Things

Leslie Odom Jr - Uma Noite em Miami...

Melhor atriz coadjuvante:

Maria Bakalova - Borat: Fita de cinema seguinte

Glenn Close - Era uma vez um sonho

Olivia Colman - Meu pai

Youn Yuh-Jung - Minari

Helena Zengel - News of the World

TELEVISÃO

Melhor ator em telefilme ou minissérie:

Bill Camp - Gambito da Rainha

Daveed Diggs - Hamilton

Hugh Grant - The Undoing

Ethan Hawke - The Good Lord Bird

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Melhor atriz em telefilme ou minissérie:

Cate Blanchett - Mrs. America

Michaela Coel - I May Destroy You

Nicole Kidman - The Undoing

Anya Taylor-Joy - Gambito da Rainha

Kerry Washington - Little Fires Everywhere

Melhor atriz em série de drama:

Gillian Anderson - The Crown

Olivia Colman - The Crown

Emma Corrin - The Crown

Julia Garner - Ozark

Laura Linney - Ozark

Melhor ator em série de drama:

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us

Josh O''Connor - The Crown

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Regé-Jean Page - Bridgerton

Melhor atriz em série de comédia:

Christina Applegate - Dead to Me

Linda Cardellini - Dead to Me

Kaley Cuoco - The Flight Attendant

Annie Murphy - Schitt''s Creek

Catherine O''Hara - Schitt''s Creek

Melhor ator em série de comédia:

Nicholas Hoult - The Great

Daniel Levy - Schitt''s Creek

Eugene Levy - Schitt''s Creek

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

Melhor elenco em série de drama

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Melhor elenco em série de comédia

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt''s Creek

Ted Lasso