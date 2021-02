Dilsinho anuncia gravidez da esposa: Pronto para viver os melhores anos da minha vida

04/02/2021 | 15:10



Na tarde dessa quinta-feira, dia 4, o cantor Dilsinho anunciou que será pai pela primeira vez. Ele e a esposa, Beatriz Ferraz, posaram para a foto com o teste de gravidez positivo e celebraram a chegada do primeiro herdeiro:

FAMÍLIA! Se tem uma palavra que eu ouvi dentro da minha casa desde que me entendo por gente é essa. Minha família é o meu grande sonho, a minha grande conquista e ela está crescendo.

O cantor revelou em seu Instagram que Beatriz fez um teste bem no início da gravidez. Os dois estão casados desde 2018:

A Bia estava com 1 semana quando desconfiamos e fizemos o teste para termos a certeza pois é o único que dá resultado em palavras e lemos GRÁVIDA e é real, vou ser Pai. Agora te espero com todo amor que um Pai pode ter por um filho, pronto para viver os melhores anos da minha vida do seu lado, na alegria e na tristeza até que me faltem forças eu estarei aqui.