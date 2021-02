Maraísa, ex de Arcrebiano, brinca sobre contratar um carro de som para avisar participante do BBB21: Bil, fica longe da Karol

04/02/2021 | 15:10



Apesar de ser do time Pipoca do BBB21, o participante Arcrebiano tem contato com estrelas da música sertaneja após trabalhar como segurança de Marília Mendonça e de Maiara e Maraísa. Com Maraísa, aliás, o brother chegou a ter um relacionamento. E a ex mostrou está disposta a defender Bil das investidas de Karol Conká, que chegou a trocar beijos com ele na última festa do reality, na última quarta-feira, dia 3.

Em seu Twitter, Maraísa desabafou sobre Arcrebiano e a aproximação da rapper, que está dando o que falar entre o público após declarações polêmicas:

Se alguém souber de algum carro de som pra passar lá no Projac falando Bil, fica longe da Karol, eu pago!, disse a cantora, falando sobre os estúdios onde fica a casa do BBB21 e a situação que aconteceu na última edição de A Fazenda 12, quando um carro de som avisou alguns participantes sobre o jogo. Em conversa com a influencer G-Kay, Maraísa também brincou falando que quer escalar o muro da casa para ajudar o ex e amigo.

Marília Mendonça também não se calou sobre os últimos acontecimentos da casa. Reforçando a ideia defendida por muitos internautas de que Karol assediou Arcrebiano, já que o brother várias vezes tentou desconversar e sair da situação, Marília alertou:

Só eu que estou vendo essa situação de uma forma muito séria ou vocês também? O cara tinha dado 200 nãos antes que eu fosse dormir, e olha que eu dormi cedo. Será que vão chamar a atenção dela de alguma maneira? Porque assim, uma coisa é ver que um doido está forçando e gritar bem alto socorro, outra coisa é sofrer assédio, mas ter medo da reação, já que mil nãos na resolveram. Eu não estou achando que ele é indefeso, mas sério. Qual a melhor forma?

Denúncias contra Karol Conká

Enquanto famosos e anônimos comentam a conduta de Karol Conká na casa, alguns espectadores resolveram acionar a justiça para o que estão vendo dentro do reality. Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) confirmou que recebeu denúncias contra a rapper:

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações referentes à conduta de Karol Conká, em sua participação no programa de televisão BBB 21. Todas as comunicações já foram devidamente encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca.

Vale lembrar que o advogado do ator Lucas Penteado também entrou na justiça contra Karol, após os acontecimentos dos últimos dias.