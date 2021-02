Artigo: Biden incentiva veículos elétricos

Da Redação

Do Garagem360



04/02/2021 | 14:18



Por Vivaldo José Breternitz*

O governo do presidente Joe Biden deu uma grande notícia para a indústria de veículos elétricos dos Estados Unidos. O país iniciará um processo de substituição da frota do governo federal, trocando modelos movidos a combustíveis fósseis por opções elétricas.

O anúncio é o cumprimento de uma promessa feita por Biden durante sua campanha. “O governo federal possui uma enorme frota, que será substituída por veículos elétricos limpos feitos aqui na América, por trabalhadores americanos”, disse. Ele deu a informação ao anunciar sua ordem executiva “Buy American”, expressão que pode ser entendida como “compre produtos americanos”.

Os fabricantes de veículos elétricos baseados nos Estados Unidos, como Tesla, Rivian e Lordstown devem estar comemorando, assim como empresas fabricantes de automóveis tradicionais, como Ford e General Motors, que estão fazendo investimentos multibilionários visando a produção de desses automóveis.

Em 2019, havia cerca de 650 mil veículos na frota do governo federal, dos quais 245 mil civis, 173 mil militares e 225 mil dos correios. Juntos, eles rodaram 4,5 bilhões de milhas em 2019.

Biden também prometeu criar um sistema que oferecerá incentivos para que os consumidores substituam os carros a gasolina por elétricos – embora não tenha dado mais detalhes sobre esse plano.

Uma das metas do presidente norte-americano é criar um milhão de novos empregos no setor automotivo, bem como “posicionar a América como líder global na fabricação de veículos elétricos e seus insumos e peças”. Adicionalmente, ele pretende que até 2040 não existam veículos que queimem combustíveis fósseis rodando nas estradas americanas.

Indo mais além, no dia de sua posse, Biden ordenou que as agências federais revisassem os padrões de eficiência de combustível, bem como as regras que regem as emissões de aviões e eletrodomésticos, além de padrões de eficiência energética de edifícios.

Parece ser um bom começo de gestão.

*Vivaldo José Breternitz é Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, é professor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.