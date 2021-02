Meia-irmã de Meghan Markle promete expor verdades escondidas em livro que fez a duquesa chorar e ficar mal do estômago

04/02/2021 | 14:10



Como você já deve saber, desde quando ficou noiva de príncipe Harry, Meghan Markle sofre constantes ataques da família de seu pai, Thomas Markle. Sua meia-irmã, Samantha Markle, vez ou outra usa a mídia para expor histórias sobre a ex-atriz. Agora, segundo informações do Daily Mail, ela lançou uma autobiografia intitulada The Diary of Princess Pushy's Sister: A Memoir, Part One, algo como O diário da irmã da princesa agressiva: um livro de memória, parte um, em livre tradução.

Na publicação, Samantha critica Meghan por evitar os parentes norte-americanos e, de quebra, acusa a irmã de cortar o pai de sua vida após ele não conseguir marcar presença no casamento dela com Harry. Além disso, o livro revela detalhes sobre a educação dos irmãos Markle, incluindo a rivalidade entre Meghan e Samantha quando Thomas ainda era casado com Doria Ragland, mãe da duquesa.

Porém, ao mesmo tempo, ela conta um pouco mais da infância de Meghan e a descreve como uma criança birracial, linda e tinha a cor de um pêssego e de uma rosa. Samantha ainda detona Harry por ter dito que a família real era a família que Meghan nunca teve. A autora descreve essa afirmação como um insulto.

De acordo com representantes de Meghan nos Estados Unidos, ela e Harry não irão comentar publicamente sobre o livro. Porém, há indicações que a ex-atriz começou a chorar e estava mal do estômago ao saber que Samantha estava escrevendo uma autobiografia.

No pré-lançamento, Samantha ainda dá mais detalhes sobre o livro indicando que as coisas nem sempre são o que parecem e às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Ela ainda promete expor verdades escondidas sobre a família dela para contar ainda como o conto de fadas azedou.

Eita!