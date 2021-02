Gabriel Medina e Yasmin Brunet mostram imagens do casamento no Havaí

04/02/2021 | 13:50



Gabriel Medina, 27, publicou nas redes sociais uma homenagem para a agora esposa, Yasmin Brunet, 32, nesta quarta-feira, 3. O surfista compartilhou um vídeo com diversas lembranças do casal e, no final, os seguidores foram surpreendidos com imagens do casamento, até então não divulgado. A cerimônia discreta aconteceu no Havaí, durante a viagem que os dois fizeram no final do ano passado para esperar a chegada do Ano Novo. No vídeo, Gabriel e Yasmin aparecem no momento da troca de alianças.

"Uma pequena homenagem pro amor da minha vida. Com imagens simples, mas que significam muito, te amo minha sereia", escreveu Medina na legenda do post em seu Instagram. "Te amo muito meu lindo", respondeu a modelo, que também compartilhou o vídeo em seu perfil e passou a usar o sobrenome Medina na rede social. "Obrigada por ser tudo e muito mais. Você foi feito para mim", declarou Yasmin. Gabriel agradeceu também comentando: "te amo minha linda".

Diversas foram as felicitações e elogios na publicação. "Nunca vi um casal em que são tão feitos um para o outro. A sereia e o surfista", disse uma das seguidoras. "Quero morar nesse vídeo! Quanto amor", destacou outra. "Simplesmente apaixonada nesse vídeo", reforçou uma terceira.