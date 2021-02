Letícia Navas, ex-TV Globinho, dá luz seu primeiro filho em Miami

04/02/2021 | 13:10



2021 já é um ano muito especial para essas celebridades, já que elas aumentarão a família em breve - ou já fizeram isso! Letícia Navas, conhecida por ter sido apresentadora da TV Globinho, além de ter atuado na versão mais recente de Chiquititas, deu à luz Nathan, seu primeiro filho, em Miami, nos Estados Unidos!

O bebê é fruto da relação de Letícia com Otto Queiroz. Quem fez o anúncio do nascimento foi o próprio Otto!

Ã?s 2h48 [do dia 3 de fevereiro] com três quilos e 50 centímetros nosso filho veio ao mundo!!! Bem-vindo, Nathan. O papai e a mamaÌ?e já te amam muito.

Além dela, Martha Nowill, aos 40 anos de idade, deu à luz gêmeos, frutos de seu relacionamento com Luiz Braga! O parto foi natural e a mais nova mamãe do pedaço postou fotos emocionantes no Instagram para anunciar que Maximilian e Benjamin vieram ao mundo no dia 2 de fevereiro. A atriz de Todas as Mulheres do Mundo ainda contou que ficou 13 horas em trabalho de parto:

Foi uma viagem linda e louca, feita com paciência, coragem (e medo também, claro).