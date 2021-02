Débora Nascimento e ex de Bruna Marquezine estão namorando

04/02/2021 | 13:10



Há dias vem se especulando sobre o namoro de Débora Nascimento e Marlon Teixeira. Os dois estão em Caraíva, na Bahia, curtindo férias e foram flagrados juntos por fãs. Mas agora o jornal Extra afirma que esse momento de descanso a dois não é fruto apenas de um crush passageiro. Segundo o veículo, a atriz e o modelo, que é ex de Bruna Marquezine, estão namorando, apesar de nenhum deles ter assumido o romance publicamente.

Quem confirma a relação, no entanto, são os amigos do casal.

- Ela está muito feliz e mantendo a discrição, diz uma amiga de Débora.

Lembrando que a atriz estava solteira desde agosto de 2020, quando terminou o namoro com o dermatologista Luiz Perez. Já Marlon pôs um fim na relação com a modelo e cantora australiana Cheyenne Tozzi, com quem tem uma filha.

Mesmo discretos, eles deixaram uma pista do affair ao postarem a mesma foto dentro de um barco, priorizando a paisagem, lembra?

Que o novo casal seja muito feliz!