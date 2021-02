Beijo triplo, ménage à trois e possível gravidez... trailer de nova temporada de Soltos em Floripa pega fogo

04/02/2021 | 13:10



Se você gostou do reality show Soltos em Floripa, do Amazon Prime Video, saiba que o trailer da segunda temporada promete muitas novidades - e polêmicas! Divulgado nesta quinta-feira, dia 4, o vídeo mostra beijo triplo, ménage à trois e até possível gravidez, deixando as cenas para lá de quentes.

A nova temporada do reality show de pegação contará com oito episódios de uma hora cada e trará jovens de diferentes regiões do país, que vão embarcar em uma nova jornada com festas, brigas, drama, diversão e romance em uma casa de praia em Florianópolis, Santa Catarina. São eles: os já conhecidos da primeira temporada Beatriz Garcia, Luan Cavati, Murilo Dias, Nathalia Lucenna, Ramon Bernardes e Taynara Nunes, e a nova integrante Anna Retonde.

A segunda edição do reality brasileiro contará com seis celebridades que irão fazer comentários sobre o programa. Entre os famosos, quatro deles já são conhecidos da primeira temporada: as cantoras Pabllo Vittar e MC Carol, o ator Felipe Titto e o influencer digital John Drops. O time terá ainda dois novos nomes: os cantores Lexa e Jerry Smith; além da participação especial de João Mercuri, integrante da primeira temporada.

A partir de 12 de fevereiro, cada episódio semanal, que vai ao ar toda sexta-feira, será assistido e comentado pelas seis celebridades, que irão reagir às aventuras e experiências vivenciadas pelo grupo dentro e fora da casa. O episódio que apresentará as reações dos artistas é chamado Soltos em Floripa: A Resenha. O episódio, com 30 minutos de duração cada, chegará ao Prime Video também às sextas-feiras, junto com o lançamento de cada novo episódio da série.

Quem está ansioso pela nova temporada?