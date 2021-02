Após ser internado, pai de Lucas Penteado, do BBB21, desenvolve gastrite nervosa

04/02/2021 | 13:10



Lembra que na última semana o pai de Lucas Penteado foi hospitalizado após ver o filho isolado no BBB21? Pois agora ele desenvolveu gastrite nervosa. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Janderson Penteado desenvolveu a doença após as polêmicas envolvendo o filho no reality show. Fontes ligadas à família do ator confirmaram que, mesmo após a alta hospitalar, o pai do participante segue tratando a enfermidade.

Se você não acompanhou toda a história, tudo aconteceu depois de todos da casa deixarem o ator de lado após ele tentar algumas articulações no jogo e ser mal visto. Karol Conká foi a participante que mais atacou Lucas, fazendo até com que ele se isolasse no programa, tensão que está ficando cada dia menor entre eles conforme os dias passam.

Além disso, Lucas também se envolveu em uma polêmica fora da casa após uma ex-namorada abrir boletim de ocorrência contra o ator dizendo que ele era violento e a manteve em cárcere privado.