FMI diz que fará o máximo para concluir negociações com Argentina até maio

04/02/2021 | 12:42



O diretor de comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmou que a entidade fará "o seu máximo" para concluir as negociações com o governo da Argentina sobre o Programa de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla em inglês) até maio, prazo estabelecido pelo ministro das Finanças do país, Martín Guzmán. Segundo Rice, é possível que autoridades argentinas visitem a sede do FMI, em Washington, nas próximas semanas.

Rice disse que as conversas estão em andamento e que um período para o programa de financiamento ainda não foi acordado entre as partes.

Ele destacou que, assim como a maioria das economias emergentes, a Argentina foi fortemente impactada pela crise do coronavírus.

O diretor de comunicação do Fundo também destacou que os níveis de dívidas têm atingido "novos patamares" por conta da pandemia, de forma que os instrumentos de financiamento emergencial concedidos pelo FMI a 85 países têm sido de "grande ajuda, em especial a países de baixa renda".