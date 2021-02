Perto de renovar com PSG, Neymar diz não assistir Inglês: 'Muito contato físico'

04/02/2021 | 12:25



Perto de renovar contrato com o Paris Saint-Germain - deverá oficializar em breve um novo compromisso que será válido até 2026 -, Neymar afirmou que não tem o costume de acompanhar os jogos do Campeonato Inglês, considerado um dos mais fortes torneios de futebol do mundo, e fez uma comparação na parte física da liga inglesa com o Campeonato Francês, onde atua há mais de três anos.

"Não consigo assistir muito à Premier League (Campeonato Inglês), mas ouvi dizer que há muito contato físico envolvido no jogo. Mas a liga francesa também tem muito contato físico!", afirmou Neymar em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, antes de elogiar a cidade de Londres. "É uma das cidades que mais amo no mundo por causa de sua cultura. Paris também tem, claro, mas quem sabe um dia (sobre se mudar para a Inglaterra). Eu nunca poderia dar certeza se moraria lá".

Vice-campeão da última edição da Liga dos Campeões da Europa, o astro brasileiro era o grande líder da equipe. No entanto, uma derrota na decisão para o Bayern de Munique frustrou os planos do Paris Saint-Germain. Mas Neymar garante que voltará a vencer o título mais importante do continente, como na época em que defendia o Barcelona.

"Não sou motivado por derrotas, sou motivado pelas vitórias que conquistei na vida e na carreira", disse Neymar, completando. "Sei o que é ganhar uma Champions League e tenho a certeza que irei chegar, mais uma vez, à final com o PSG", garantiu, lembrando ainda da seleção brasileira. "Quero ganhar a Liga dos Campeões com o PSG e a Copa do Mundo com a seleção brasileira".

Neymar completará 29 anos nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Curiosamente, mesma data em que o português Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus, fará 36 e o argentino Carlitos Tevez, do Boca Juniors, chegará aos 37.