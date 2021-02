Dias após a morte do pai, Dan Stulbach interna a mãe em hospital por causa do coronavírus

04/02/2021 | 11:10



Dan Stulbach, que está novamente no ar em A Força do Querer, perdeu o pai, Jozef Stulbach, por consequências do coronavírus poucos dias atrás e agora está tendo que se preocupar com outro familiar: a mãe do ator, Ewa Parszewska, está com Covid-19 e deu entrada no Hospital Albert Einstein e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Aparentemente, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o caso de Ewa, que tem 80 anos de idade, é grave.

Jozef Stulbach também esteve no Albert Einstein, hospital de São Paulo. Ele testou positivo para a doença e ficou sob cuidados médicos por duas semanas. Porém, o estado de saúde dele complicou após um sepse, ou seja, uma infecção, e acabou não resistindo.