Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, é acusado de estupro por rapaz de 21 anos de idade

04/02/2021 | 11:10



Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi acusado de estupro por um rapaz de 21 anos de idade. O rapaz fez um boletim de ocorrência contra o cantor na 33ª Delegacia de Polícia do Rio e afirma ter sido violentado no dia 11 de dezembro de 2020.

No depoimento, o rapaz diz que Anderson marcou uma reunião com ele, mas que, ao invés de ir para um local conversar sobre trabalho, ele o teria levado para um motel chamado Queen, onde o abuso teria acontecido. O jovem diz que tem como prova a cueca que estava usando, que está manchada de sangue, e que é possível identificar vestígios de esperma deixados por Anderson. Ele contou que conhece Anderson há oito meses e que havia demonstrado intenção de trabalhar com o cantor.

Anderson se manifestou através de sua assessoria, que divulgou uma nota sobre a acusação de estupro:

O cantor foi surpreendido, assim como todos, com o que foi veiculado na imprensa na data de hoje, não tendo qualquer conhecimento acerca do publicado em redes sociais ou mesmo em sede policial, vez que não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência. Esclarece ainda que lamenta profundamente as declarações envolvendo seu nome, refutando qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor.

Ressalta, outrossim, que em mais de 30 anos de vida pública, jamais tivera seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira, seja de sua vida profissional ou pessoal. Informa também que conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do Cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu.

Assim, o cantor esclarece, por meio de sua assessoria, que os fatos publicados não são verdadeiros, repudiando veementemente os profissionais que praticam o jornalismo inverídico, sensacionalista e desarrazoado. Certos jornalistas primam demasiadamente pelas notícias negativas, porque sabem que vendem mais jornal e atraem mais clicks em suas páginas. Mesmo que isso represente uma mácula na imagem das pessoas, ainda mais tais declarações, caluniosas e difamatórias, que vêm a atingir toda a família do cantor.

O cantor reafirma ser um grande defensor da liberdade de imprensa, porém, desde que responsável e autêntica. Por fim, nega as infames acusações que lhes são imputadas, as quais foram recebidas com grande surpresa, reforçando sua inocência, a qual tem certeza que será demonstrada e comprovada no curso do inquérito policial. Ademais, sempre pautou sua vida profissional, pública e pessoal pela ética, caráter, respeito e retidão, sendo inimaginável ser acusado de algo dessa natureza.