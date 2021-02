04/02/2021 | 10:11



Que fofura! Whindersson Nunes se derreteu pela namorada, Maria Lina Deggan, que está grávida do primeiro filho deles, em um post em seu Instagram Stories na última quarta-feira, dia 3.

O humorista compartilhou foto mostrando a barriguinha saliente da companheira e não escondeu a satisfação pelo fato de estarem à espera do primeiro filho.

Ai, meu Deus. A barriguinha mais linda do mundo, escreveu ele, usando ainda emojis de coração.

Whindersson e Maria anunciaram o namoro em novembro de 2020. Em abril do mesmo ano, ele havia revelado o término do casamento com Luísa Sonza. No dia 28 de janeiro deste ano, Whind e Maria contaram ao público sobre a gravidez, recebendo apoio até mesmo de Luísa!