'Para mim, só é prioridade o que combate efeitos da pandemia', diz Ramos

04/02/2021 | 10:02



O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) disse ver como "urgentes" os assuntos - da lista de prioridades legislativas entregue nesta quarta-feira (3) pelo Presidente Jair Bolsonaro a parlamentares - que têm relação com a pandemia do novo coronavírus. "Para mim só é prioridade o que combate os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia", disse em entrevista à rádio CBN.

"Portanto, o que tem relação com vacina, o que tem relação com reestruturação do sistema de Saúde, com a possibilidade de se criar um programa de renda mínima bem estruturado e consistente no País, são as únicas coisas que são urgentes", disse.

Conforme relatou de conversa com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), foi definido que mais imediatas são a instalação da Comissão Mista do Orçamento, a fim de votar as contas públicas para este ano, e a aprovação da PEC Emergencial, das reformas Administrativa e Tributária.

"Essa é a prioridade da Câmara dos Deputados, que é a prioridade do Brasil: enfrentar os efeitos da pandemia e criar um ambiente de negócios que possibilite o Brasil voltar a crescer após a pandemia", afirmou Ramos.