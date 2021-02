Advogado de dono de pet shop diz que tiro em jornalista foi acidental

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



04/02/2021 | 09:10



O advogado Ayrton Perroni Alba, que faz a defesa do dono do pet Shop Dr. Galera, Ageu Rosas Galera, que há três dias atirou no jornalista Daniel Lima, em São Bernardo, disse que o tiro ''foi acidental''. Segundo ele, testemunhas já foram levadas à delegacia para confirmar a versão do GCM afastado e que, por isso, ele não vai se apresentar. "Tudo o que ele falaria já foi apresentado por testemunhas. Se ele for, corre o risco de ficar preso o processo inteiro preso. Está foragido e acaba sendo o direito dele."

Segundo Alba, a única versão que a mídia teve acesso foi a apresentada no boletim de ocorrência, baseada apenas no que uma funcionária de Lima falou. "Uma pessoa que mal viu o que aconteceu. Na nossa linha defensiva houve uma discussão ferrenha, não foi banal, ainda não explicado o motivo dentro do processo. Por isso, houve um contato físico entre os dois, com a mulher de Ageu no meio, e houve um tiro acidental." O advogado disse que o cliente costumava andar com uma arma na cintura, embora estivesse afastado do cargo de guarda civil de Indaiatuba - o processo está em segredo de justiça e Ageu aguarda audiência - porque, no ano passado, descobriram que ele era ex-policial passaram a ameaçá-lo. "Por ter porte de arma, começou a andar armado dentro do estabelecimento."

Alba afirmou que, durante todo o período da discussão ele estava com a arma na cintura, e não foi buscá-la para atirar em Daniel, como foi dito por testemunhas. "Ele sobe e desce várias vezes e tenta falar para o Daniel ir embora. Só na última vez que ele sobe, quando desce novamente se apresenta como policial. Continuou a troca de ofensas e Daniel tentou tirar a arma da cintura de Ageu, tanto que chegou a quebrar seu celular, seu cinto. Ageu tira a arma da cintura, coloca afastada e Letícia (mulher) no meio dos dois. Daniel começou a pegar a arma, Ageu a aponta para o alto, para afastar de perigo a esposa, e pensou em atirar para o alto. O meu cliente disse que ele estava tentando pegar no seu braço e deve ter dado um puxão na arma no momento do disparo, e acabou que o tiro pegou na boca do Daniel."



Daniel Lima, 70 anos, segue internado em hospital da região e seu caso é estável. Ontem, divulgou um vídeo emocionado, dizendo que ''ia rezar'' pelo GCM. Segundo ele, só queria levar as cachorras para tomar banho e tosar. "As meninas (as cachorras) já estavam há quatro horas sem se alimentar. Quando as deixei, me disseram que em duas horas estariam prontas. Fui três vezes buscá-las, na quarta fui recebido a bala. Só deseja cuidar delas, como faço todos os dias", relata. Ainda com dificuldades para falar, o jornalista lembrou do momento do disparo. "Nem se eu tivesse sido deseducado, coisa que não fui, poderia ser sido tratado daquela forma. Foi um crime, um ato covarde, um ato terrível. Mas não quero o mal desse menino (do Ageu)." A prisão do GCM foi decretada a prisão temporária do autor e o Poder Judiciário aceitou o pedido.

O último boletim médico, divulgado às 16h40, informou que o estado de saúde de Lima, que segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), apresenta quadro estável e não necessita de respiração mecânica. O médico especialista de cabeça-pescoço, que acompanha o caso, relatou que o ponto crucial de Lima ter sobrevivido foi o fato do projétil ter batido na placa dentária e descido para a garganta. Não fosse a placa dentária, a bala teria seguido o curso de subir para a cabeça. O projétil lesionou a garganta do paciente, o que o obriga neste momento a se alimentar por sonda, até sua cicatrização. O boletim informa ainda que houve lesão na coluna, porém sem dano neurológico ou que comprometa sua mobilidade. A bala está alojada no ombro, sem necessidade de cirurgia de urgência para sua remoção neste momento.