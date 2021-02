Kim Kardashian e Kanye West não mantém contato durante processo de separação

04/02/2021 | 09:10



Os rumores sobre a separação de Kim Kardashian e Kanye West continuam! De acordo com a revista People, o ex-casal não mantém mais contato ao longo desse processo. Um fonte disse à revista:

Kim e Kanye continuam vivendo vidas separadas. Eles não têm contato. Kim fica focada nas crianças e no trabalho. Ela está muito ocupada e parece feliz. Ela tem um plano de divórcio em vigor e vai entrar com o processo quando estiver pronta. Seus problemas com Kanye são uma grande parte da temporada final de Keeping Up with the Kardashians, e ela provavelmente vai pedir o divórcio quando a temporada for ao ar.

Segundo o portal Page Six, Kanye já retirou 500 pares de sapato da casa que dividia com Kim na Califórnia. Uma fonte revelou que a socialite deu uma sugestão para que o momento não fosse tão dramático:

Ambos sentiram que seria menos dramático sem os dois na casa.

A fonte alega, também, que Kanye ainda não retirou todos os seus pertences do local.