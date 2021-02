Andressa Suita diz que não vai rotular relacionamento com Gusttavo Lima e dispara: - Foi bom meu casamento ter chegado ao fim naquele momento

04/02/2021 | 07:10



Andressa Suita tem visto sua vida amorosa ser acompanhada de perto desde que anunciou a separação de Gusttavo Lima em outubro de 2020. Os dois chegaram a assinar o divórcio, mas no começo de 2021 foram se reaproximando, cancelaram a separação e, ao que tudo indica, estão juntos novamente. Agora a empresária resolveu abrir o coração em conversa com Sabrina Sato no primeiro episódio do programa SaladaSato, publicado no canal do YouTube da apresentadora.

No bate-papo, que aconteceu com a presença de Paulo Gustavo e Kika Sato, Andressa conta que prefere não rotular o relacionamento que mantém com Gusttavo Lima. E questionada por Dona Kika se ela tinha retomado o relacionamento, Suita se esquivou:

- Sou a favor da família, sempre sou a favor da família, mas os dois têm que estar felizes, né?, concordando com Sabrina que não quer rotular a relação com o cantor.

- No tempo de Deus, disse ela.

Além disso, a influenciadora disse que, mesmo com o fim conturbado, viu a separação como um acontecimento positivo.

- A pandemia me trouxe muitas coisas e uma delas foi esse lance do meu casamento, que teve esse contratempo, mas eu vi que foi tão necessário porque eu amadureci tanto como mulher e antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, no Gusttavo. E, hoje, vejo que tenho que colocar uma felicidade em mim mesma para os meus filhos serem felizes. E ele também viu isso. Então a gente tem uma relação muito boa. Acho que Deus prepara tudo. E não acho que meu casamento ter chegado ao fim naquele momento foi ruim, foi muito bom.

Andressa conta que agradeceu pela separação que sofreu:

- Quando tudo isso aconteceu, eu até falei para o Gusttavo: Muito obrigada. Eu não me anulei por conta dele e ele nunca me cobrou isso. Fui eu comigo mesma.

E ela ainda fala da exposição de toda a situação nas redes sociais e que viu na plataforma uma maneira de falar com os fãs que acompanhavam o relacionamento.

- Eu sempre expus muito minha vida pessoal, então quando acabou eu me senti no direito de falar com as pessoas. A gente era feliz, teve um contratempo ali, a pandemia, muito tempo em casa, convive demais. Marido sempre fazendo show e de repente só em casa e aí aconteceu, mas não foi negativo pra mim. Amadureci muito como mulher e vi como sou forte. Eu casei então eu construí imagem de mãe e esposa. Então as minhas vontades eram vontades do meu marido. E as minhas foram ficando, Andressa foi se anulando então isso aconteceu.

Andressa também conta sobre o impacto que esse momento distante de Gusttavo teve na família:

- As crianças estão amando porque o Gusttavo virou um paizão que às vezes ele não era porque eu tomei aquela área toda: Meus filhos, minha maternidade. Ele amadureceu muito e hoje ele pega, leva, dá banho, ele não fazia tudo isso porque eu não deixava. Então foi necessário.

