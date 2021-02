Biden pode negociar pagamentos diretos apenas para americanos de baixa renda

04/02/2021 | 02:56



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou a congressistas democratas que está aberto a mudanças no seu pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Ele disse que está disposto a limitar os novos cheques de US$ 1,4 mil apenas a americanos de baixa renda, o que poderia conquistar o apoio de republicanos à medida.

Biden afirmou aos democratas em uma conversa particular, nesta quarta-feira, 3, que não está fechado em um montante absoluto para o pacote, mas pediu que os congressistas lutem pela aprovação da medida.

Anteriormente, um grupo de 10 senadores republicanos ofereceu ao presidente um pacote de estímulo alternativo de US$ 618 bilhões, com cheques de US$ 1 mil e sem auxílio a Estados e cidades, mas Biden considerou os valores insuficientes.